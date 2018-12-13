Сімферополь: затриманому ФСБ активістові стало зле в суді

Під час засідання підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя 13 грудня кримськотатарському активісту Едему Бекірову стало зле, йому викликали «швидку допомогу», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На даний момент у засіданні оголосили перерву до приїзду медиків.

За словами адвокатів, Бекіров – інвалід першої групи. У нього цукровий діабет, нещодавно він переніс інфаркт й операцію на серці.

Як повідомив адвокат Олексій Ладін, Бекірова підозрюють у скоєнні зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів.

Російські силовики затримали Бекірова, який є жителем селища Новоолексіївка Херсонської області, на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя обирає Бекірову запобіжний захід.