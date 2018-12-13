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13 Грудень 2018, Київ 18:13
Новини | Політика

Сімферополь: затриманому ФСБ активістові стало зле в суді

Російські силовики затримали Бекірова, який є жителем селища Новоолексіївка Херсонської області, на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня

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Під час засідання підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя 13 грудня кримськотатарському активісту Едему Бекірову стало зле, йому викликали «швидку допомогу», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На даний момент у засіданні оголосили перерву до приїзду медиків.

За словами адвокатів, Бекіров – інвалід першої групи. У нього цукровий діабет, нещодавно він переніс інфаркт й операцію на серці.

Як повідомив адвокат Олексій Ладін, Бекірова підозрюють у скоєнні зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів.

Російські силовики затримали Бекірова, який є жителем селища Новоолексіївка Херсонської області, на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя обирає Бекірову запобіжний захід.

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