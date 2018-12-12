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12 Грудень 2018, Київ 23:31
Новини | Політика

Чубаров: російські силовики затримали кримськотатарського активіста на в’їзді в Крим

За словами Рефата Чубарова, затриманий їхав у Крим до родичів

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Російські силовики затримали на в’їзді до анексованого Криму кримськотатарського активіста, жителя Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

Як написав він у Facebook, затриманого вранці 12 грудня Бекірова вже доправили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі, йому висунули звинувачення. У чому саме звинувачують активіста, Чубаров не уточнив.

«Едему Бекірову дали можливість повідомити своїй дружині телефоном про місце свого перебування», – зазначив Чубаров.

Як повідомив голова Меджлісу, Едем Бекіров, 1961 року народження, житель селища Новоолексіївка Херсонської області. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів.

Російські силовики інформацію наразі не коментували.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з анексованим Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

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