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13 Грудень 2018, Київ 22:45
Новини | Політика

МЗС вимагає звільнити кримськотатарського активіста Бекірова

МЗС України розкритикувало рішення підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя заарештувати на два місяці Бекірова

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Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова, заарештованого в анексованому Росією Криму, повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter.

«Висловлюємо рішучий протест проти затримання і арешту окупаційною владою РФ кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Вимагаємо негайного звільнення і припинення протиправних дій щодо кримських татар», – написала Зеленко.

13 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

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