Рішення кримського суду про арешт Бекірова може призвести до його смерті – адвокат

Рішення підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя про арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова може призвести до «найсумніших наслідків, аж до смерті підзахисного», заявив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін.

«Бекіров є інвалідом першої групи. У нього – цукровий діабет, ампутована нога, і ще маса хвороб. Він потребує постійного догляду, який неможливо забезпечити в рамках слідчого ізолятора. Є відчуття, що це рішення може привести до найсумніших наслідків, аж до смерті підзахисного. Всі ми знаємо, що в СІЗО Сімферополя – умови тримання близькі до тортур», – зазначив Ладін.

За словами адвоката, Бекірова підозрюють в тому, що він нібито зберігав і передавав боєприпаси (вибухівку і патрони) в сумці, загальна вага якої, на думку слідчого ФСБ і опитування таємного свідка, становить 14 кілограмів.

«На суді ми з’ясували, що Бекіров за станом здоров’я не може піднімати вагу більшу ніж півторалітрова пляшка. Якщо він підніме вагу більше трьох кілограмів, то будуть катастрофічні наслідки. Всі ці неузгодженості не завадили суду визнати клопотання слідства про арешт обґрунтованим», – підкреслив Ладін.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Таким чином він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з рішенням суду і закликало звільнити активіста.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

На засіданні суду, який обирав йому запобіжний захід, Бекірову стало зле.