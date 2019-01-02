Дружина заарештованого в Криму Едема Бекірова заявляє про загрозу його життю

Дружина заарештованого в анексованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова Гульнара просить українську і світову громадськість врятувати її хворого чоловіка. Про це вона заявила 2 січня в зверненні на своїй сторінці у Facebook.

«Для нього, як для хворої людини, яка має діагноз і висновки лікарів, у зв’язку з відсутністю адекватного лікування, проведення динамічного спостереження з обов'язковим контролем результатів лабораторних аналізів і корекції лікування, існує високий ризик загрози життю, а саме: виникнення загроз для серцево-судинної системи (повторний інфаркт чи гірший варіант – гостра коронарна смерть), для незагоєної рани культі правої гомілки – ризик виникнення гострого септичного стану, що також може привести до загибелі. Закликаю: допоможіть врятувати Едема. Утримання мого чоловіка у в’язниці означає для нього фактично смертний вирок», – написала Бекірова.

За її словами, через обмеження життєдіяльності Бекіров потребує постійного стороннього догляду й медичного супроводу. Але тільки на 17-й день ув’язнення, завдяки заявам адвокатів через погіршення стану здоров'я ув'язненого, члени громадської незалежної комісії Росії потрапили до Едема і направили його на огляд до лікарні в Сімферополі.

«Після повернення в камеру досі ні лікаря, ні медсестри, ні адвокатів не допустили до нього. З 21 грудня 2018 роки мені про стан здоров'я чоловіка нічого не відомо», – повідомила дружина Бекірова.

Читайте також: «На чорне кажуть «біле»: захист Едема Бекірова і «справа українських диверсантів»

У зверненні вона також подякувала всім небайдужим за надану їй і її сім'ї підтримку.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» в зв’язку з рішенням суду.

Раніше адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів.