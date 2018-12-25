«На чорне кажуть «біле»: захист Едема Бекірова і «справа українських диверсантів»

ФСБ Росії офіційно звинуватила кримськотатарського активіста Едема Бекірова з Новоолексіївки на Херсонщині в незаконному обігу зброї і незаконній передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин. 12 грудня Бекірова затримали на в’їзді в анексований Крим, доставили до Сімферополя, а потім помістили в СІЗО за рішенням російського суду. Його родичі стверджують, що 57-річний чоловік з інвалідністю їхав до Криму провідати літню матір.

Російське слідство звинувачує Едема Бекірова в тому, що в Криму той нібито передав таксистові, який проходить у справі як секретний свідок, сумку з 12 кілограмами тротилу і майже двома сотнями патронів із проханням заховати.

Адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін стверджує, що це просто неможливо.

«У зв’язку зі станом здоров’я він просто фізично не може підняти не те що сумки з 14 кілограмами – він кілограмів 2–3 не може підняти, бо це протипоказано медиками. У травні 2018 року він переніс операцію шунтування серцевого м’яза, і медики забороняли йому навіть кашляти. Він фізично не міг передати цю сумку. Я думаю, що під час допиту цього секретного свідка співробітники ФСБ не дуже добре уявляли реальний стан здоров’я Едема Бекірова. Більш того, мій підзахисний чітко пояснив, де і з ким він перебував, коли в травні приїхав до Криму до своїх родичів – буквально крок за кроком, по годинах. Плюс у нього були два стільникові телефони, тобто з білінгу можна встановити його перебування. Він у принципі не був за адресою, де, як вважає ФСБ, відбулася передача патронів і вибухівки», – каже адвокат.

Олексій Ладін зазначає, що на 26 грудня за клопотанням захисту призначено допит дочки Едема Бекірова Елеонори, проте постанови про перевірку білінгу ще немає.

На день йому необхідно 16 різних таблеток просто для підтримки життя

«На щастя, ліки Едемові Бекірову в СІЗО передали, тому що, якби цього не сталося, він міг би померти. На день йому необхідно 16 різних таблеток просто для підтримки життя, щодня робити перев’язки із застосуванням мазей. Зараз він сам собі надає медичну допомогу, але цього недостатньо. Захист використовує всі доступні інститути для того, щоб запросити фахівців і провести обстеження для вирішення питання про неможливість утримувати його в слідчому ізоляторі. Наскільки я розумію, його хвороби входять у перелік, що виключає утримання в СІЗО. Якщо не буде ніяких результатів, ми найближчим часом звернемося із заявою про термінові заходи до Європейського суду з прав людини», – каже адвокат.

Олексій Ладін вважає, що затримання Бекірова пов’язане з тим, що той ніколи не приховував своєї позиції з приводу анексії Криму і продовжує вважати його територією України.

Дружина Едема Бекірова Гульнара Бекірова вже два тижні дивується, чому його затримали в Криму.

Ми 37 років живемо разом, він чесний, працьовитий чоловік, агроном

«Це цілковитий абсурд, ніколи ні з чим таким ми не були пов’язані – ні за часів Радянського Союзу, ні за України у держави до нас не було ніяких питань. Ми 37 років живемо разом, він чесний, працьовитий чоловік, агроном. Його активна діяльність була в рамках ненасильницької боротьби кримськотатарського народу. Едем був членом ради старшин, він брав участь у переписі кримськотатарського народу в селищі, а також у святах, у мітингах. Уже тринадцятий день, і я все передумала: навіть нема за що зачепитися (російським силовикам – ред.), хіба що до нашої громадянської позиції щодо України і кримськотатарського народу. Я тільки так це бачу. Але найголовніше сьогодні питання – його здоров’я. Якщо піде сепсис, зараження, то будуть ампутувати ногу вже вище коліна. Ми вже робили йому 12 реампутацій. У Едема виражені млявий нижній парапарез ніг і діабет», – каже дружина.

Гульнара Бекірова підкреслює, що єдина вимога сім’ї і захисту на сьогодні – перевести ув’язненого в медблок.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко констатує, що захистити жертв такого переслідування юридично в російській системі правосуддя не є можливим.

Неможливо довести з юридичної точки зору невинуватість цих людей, тому що на чорне обвинувачення каже «біле»

«Як і в часи Радянського Союзу, створюється образ ворога, який повинен постійно підживлюватися і підтримуватися. Якщо немає реальних фактів, а їх немає, то тоді їх імітують. Тут людина виявляється не в тому місці і не в той час, потрапляючи при цьому під певні характеристики, і просто стає мішенню для замовної справи, підтверджуючи, що представник кримськотатарського народу – потенційний злочинець. У справі Едема Бекірова є елемент залякування і шантажу. Можливо, він має певну знаковість у Криму, але є елемент шантажу всього народу. Фактично немає нормального розслідування, неможливо довести з юридичної точки зору невинуватість цих людей, тому що на чорне обвинувачення каже «біле». Це те ж саме, що використовувати юридичні інструменти в Північній Кореї, на яку Росія перетворюється.

А тим часом у Севастополі фігуранти «справи українських диверсантів» Володимир Дудка та Олексій Бессарабов заявили про фальсифікації слідства під час проведення оперативно-розшукових заходів. Про це повідомив адвокат Сергій Легостов. Дудку, Бессарабова і їхнього колегу з кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова затримали в листопаді 2016 року за звинуваченням у підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки. На 25 грудня було призначене чергове засідання суду в цій справі.