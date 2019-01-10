Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Січень 2019, Київ 16:31
Новини | Політика

ЄС закликав Росію звільнити українських заручників

ЄС вимагає негайного звільнення українців, яких утримує Росія

Дивитись коментарі

Європейський союз вимагає від Росії звільнення усіх громадян України які незаконно утримаються на російській території чи в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві, опубліковані 10 січня.

У Брюсселі нагадали про Павла Гриба, який був викрадений ФСБ Росії в Білорусі в 2017 році.

«Європейський Союз очікує, що він буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального медичного лікування, яке йому потрібно. Українським лікарям повинні отримати дозвіл бачити його, поки він перебуватиме під вартою, як того вимагає нещодавній наказ Європейського суду з прав людини», – ідеться в повідомленні.

У заяві мовиться і про кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого затримали 12 грудня 2018 року після в’їзду до Криму. Бекіров, нагадали у ЄС, також потребує медичної допомоги.

Київ. Акція на підтримку політв'язнів
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росії не цікаво обмінювати людей на людей. Про долю українських політв’язнів та полонених моряків



«Європейський Союз повторює, що всі незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові та в Росії, а також екіпаж судів, захоплених Росією 25 листопада, повинні бути негайно звільнені. Міжнародним спостерігачам за правами людини має бути наданий повний, вільний і безперешкодний доступ до Кримського півострова», – заявили в Брюсселі.

У ЄС нагадали, що дотримуються політики невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ми пишаємось вашою мужністю: українські військові проводять флешмоби на підтримку полонених моряків

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG