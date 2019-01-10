ЄС закликав Росію звільнити українських заручників

Європейський союз вимагає від Росії звільнення усіх громадян України які незаконно утримаються на російській території чи в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві, опубліковані 10 січня.

У Брюсселі нагадали про Павла Гриба, який був викрадений ФСБ Росії в Білорусі в 2017 році.

«Європейський Союз очікує, що він буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального медичного лікування, яке йому потрібно. Українським лікарям повинні отримати дозвіл бачити його, поки він перебуватиме під вартою, як того вимагає нещодавній наказ Європейського суду з прав людини», – ідеться в повідомленні.

У заяві мовиться і про кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого затримали 12 грудня 2018 року після в’їзду до Криму. Бекіров, нагадали у ЄС, також потребує медичної допомоги.





«Європейський Союз повторює, що всі незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові та в Росії, а також екіпаж судів, захоплених Росією 25 листопада, повинні бути негайно звільнені. Міжнародним спостерігачам за правами людини має бути наданий повний, вільний і безперешкодний доступ до Кримського півострова», – заявили в Брюсселі.

У ЄС нагадали, що дотримуються політики невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя.