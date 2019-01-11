У Криму суд лишив під вартою кримськотатарського блогера Мемедемінова

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляційну скаргу захисту кримськотатарського громадського журналіста й блогера Нарімана Мемедемінова на подовження йому запобіжного захисту у вигляді тримання в слідчому ізоляторі. Про це адвокат Мемедемінова Едем Семедляєв повідомив журналісту проекту Радіо Свобода Крим.Реалї 11 січня.

Адвокат уточнив, що суд розглянув апеляцію на рішення відконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя тримісячної давнини – від 11 жовтня 2018 року – подовжити арешт активісту на два місяці.

При цьому обвинуваченому в пропаганді тероризму Мемедемінову вже подовжили арешт на черговий термін – до 18 лютого 2019 року.

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«Цей розгляд можна було вже не проводити, вже відбулося чергове подовження його арешту. Тому, якби Верховний суд скасував жовтневу постанову Київського райсуду, усі наступні подовження стали б незаконними. Звісно, суд відмовив у нашій апеляційній скарзі», – пояснив Семедляєв.

Адвокат також звернув увагу суду на те, що в захисту є тільки три дні для подачі апеляції, а розгляд не проводився більше трох місяців. Семедляєв клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, сторона обвинувачення висловилася проти.

Попри те, що засідання проходило у відкритому режимі, пристави не впустили нікого до зали суду. Коли суддя відмовила Мемедінову в тому, щоб впустити слухачів, активіст заявив їй відвід. Під час перерви для ухвалення рішення щодо відводу слухачі змогли потрапити до зали і бути присутніми на засіданні.

Семедляєв також розповів про стан здоров’я свого підзахисного.

«Почувається більш-менш, є певні проблеми зі здоров’ям. Звісно ж, довге перебування у СІЗО залишає незгладимий відбиток, якою б молодою і здоровою не була людина», – сказав адвокат.

У березні 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього суд заарештував Мемедемінова.

Прокуратура АРК при Генпрокуратурі України 23 березня 2018 року відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

МЗС України засуджує затримання громадського активіста і вимагає від російської влади анексованого Криму звільнення Мемедемінова.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».