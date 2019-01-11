На півночі Криму проходять обшуки в будинках кримських татар – «Кримська солідарність»

У селищі міського типу Роздольне на півночі окупованого Криму проходять слідчі заходи в будинках кримських татар. Про це повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність».

«За попередньою інформацією активістів, в Роздольному йдуть слідчі заходи в будинках кримських татар Ернеста Алієва і Сервера Бариева. Барієв – зубний технік. Алієв – будівельник. Обидва є мусульманами, що дотримуються релігійних приписів», – йдеться в повідомленні.

Також «Кримська солідарність» повідомляє про третій випадок обшуку – в будинку кримського татарина Османа Османова.

Згідно з інформацією активістів, силовики шукали заборонені предмети і літературу, оглянули оргтехніку, нічого не було знайдено і вилучено. При цьому під час проведення обшуку в будинку Бариева було двоє понятих, приїхали на двох «газелях» і легковому автомобілі.

На даний момент відсутня інформація від російських силовиків і поліції в Криму щодо даної ситуації. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії з’ясовують подробиці того, що відбувається.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір»