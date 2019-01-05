Кримські активісти вимагають публічного розслідування нападу на Різу Асанова

Активісти руху «Вільний Крим» на зборах 5 січня в Білогірську в анексованому Росією Криму вирішили звернутися до російської прокуратури Криму, щоб зробити публічним процес розслідування нападу на кримськотатарського активіста Різу Асанова. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила активістка руху Еміне Ібраїмова.

«На зборах ми обговорили небезпеку для правозахисної й активістської діяльності в Криму. Недавній випадок із нападом серед білого дня на кримськотатарського активіста Різу Асанова й погрози на його адресу – це сигнал для всіх активістів, бо наступним може бути хто завгодно з нас. І ми вирішили звернутися до російської прокуратури Криму з вимогою інформувати нас про проведене розслідування цього інциденту. На початку робочого тижня я особисто відправлю це звернення в прокуратуру», – повідомила активістка.

Вранці 2 січня кримськотатарський активіст Різа Асанов повідомив про напад у районі Білогірська. У коментарі Крим.Реалії Асанов зазначив, що пов'язує напад зі своєю «активною позицією».

Пізніше стало відомо, що Різа Асанов заявив у російську поліцію про напад.

У поліції Криму поки не коментували заяву кримськотатарського активіста.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».