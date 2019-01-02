Іще один активіст у Криму повідомив про напад

Кримськотатарський активіст Різа Асанов повідомив про напад на нього невідомих людей, які, за його словами, за акцентом були вочевидь прибульцями з Росії.

Як написав він у фейсбуці, він відчув різкий біль у правому плечі й помітив чорний довгастий предмет, схожий на кийок, а потім відчув і різкий біль у потилиці. Після того він знепритомнів, а повернувся до тями, вже лежачи біля своєї машини, і почув чоловічий голос, який сказав: «Це останнє попередження». Другий голос відтак сказав: «У нашу наступну зустріч ти здохнеш».

За словами Асанова, коли він дістався до лікарні, йому діагностували забої і струс мозку. В підконтрольній Москві поліції на окупованому півострові, де активіст написав заяву про напад, йому не видали підтвердження про це, написав Асанов.

В інтерв’ю проектові Радіо Свобода Крим.Реалії Різа Асанов пов’язав напад із його «активною позицією». «У Криму є лише 10–15 осіб, які активно протистоять і дають інформацію. Ліквідуй їх, і все буде спокійно. Очевидно, почали нову політику «інтеграції» кримських татар», – сказав активіст.

Як повідомляє Крим.Реалії, в російській поліції у Криму ще не коментували слова Асанова.

Порушення прав людини в окупованому Росією Криму встановленою там із Москви владою викликає широке занепокоєння в Україні і у світі. Зокрема, цим порушенням присвячені вже три резолюції Генеральної асамблеї ООН, ухвалені 2016, 2017 і 2018 року. Росія заперечує, що коїть ці порушення.