Курбедінов прокоментував вимогу Мін’юсту Росії про виключення його з колегії адвокатів

Кримський адвокат Еміль Курбедінов вважає, що припис Міністерства юстиції Росії про виключення його з «Кримської центральної колегії адвокатів» є тиском на нього та інших членів колегії в зв’язку з професійною діяльністю. Про це він заявив в коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Головний висновок у цій історії такий: закон про боротьбу з екстремізмом і тероризмом – це інструмент боротьби силовиків з адвокатами, активістами та журналістами. Мій випадок – це дуже небезпечний прецедент для інших адвокатів. Позбавити статусу адвоката може тільки кваліфікаційна комісія, а тут з’являється такий інструмент, як «адмінка» (адміністративна справа щодо Курбедінова, –ред.) і запит Мін’юсту. Ця схема йде в обхід конституційних норм», – зазначив адвокат.

За словами Курбедінова, таким чином не тільки він опиняється «в підвішеному стані», а й виникає питання про ліквідацію колегії в тому випадку, якщо адвоката не виключать.

«Голова зараз між молотом і ковадлом: або він вдасться до якихось заходів щодо мене, або йому загрожує закриття колегії», – пояснив Курбедінов.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. 11 грудня він вийшов за слідчого ізолятора.

Юрист усі звинувачення відкидав. Він вважає причиною переслідувань його правозахисну діяльність, допомогу політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.