Адвоката Курбедінова звільнили після арешту в Криму

Кримського адвоката Еміля Курбедінова звільнили після п’ятиденного тримання в ізоляторі тимчасового тримання в місті Сімферополі в анексованому Росією Криму, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Крим.Реалії.

Його прийшли зустріти кілька десятків активістів.

Він був під арештом на підставі рішення підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року.

Юрист усі звинувачення відкидає і вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.​