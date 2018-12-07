МЗС України висловило протест через арешт Курбедінова

Міністерство закордонних справ України висловило протест через арешт на п’ять діб у окупованому Росією Сімферополі кримськотатарського активіста та адвоката Еміля Курбедінова.

«Еміль Курбедінов є одним з ключових адвокатів у справах громадян України, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями. Віднедавна він також захищає одного з військовополонених українських моряків. Власне, саме останній факт міг спричинити його затримання, однак це далеко не перший випадок переслідування російськими окупантами адвокатів та правозахисників. Лише у листопаді Еміль та двоє його колег, Ліля Геменджі та Едем Семедляєв, отримали необґрунтоване «застереження» про «неприпустимість порушення законодавства про демонстрації», – ідеться у повідомленні.

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Звинувачення у «демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій», використане російським окупаційним «судом» для того, щоб відправити Еміля Курбедінова за ґрати, також має безпідставний та сфабрикований характер, підкреслили у міністерстві.

У МЗС вважають, що Росія таким чином намагається позбавити українців-політв’язнів права назахист.

«У цьому зв’язку, ми стурбовані тим, що тактика постійних адміністративних стягнень, яка використовується у Росії для «виснаження» опозиційних активістів, переноситься до окупованого Криму», – мовиться у повідомленні.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня. Він усі звинувачення відкидає.

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Адвокат вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Захист Курбедінова збирається оскаржити його арешт.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.