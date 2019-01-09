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09 Січень 2019, Київ 16:26
Новини | Політика

«Це повільне вбивство». Адвокати розповіли про здоров’я фігурантів «справи Веджіє Кашка»

СІЗО Сімферополя. Архівне фото

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Адвокати обвинувачених у «справі Веджіє Кашка» Казима Аметова, Асана Чапуха і Бекіра Дегерменджі заявили про погіршення стану здоров’я своїх підзахисних, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні (9 січня – ред.) ми заявили про те, що нашим підзахисним, їх життю та здоров’ю загрожує небезпека. Я хочу сказати, що це (утримання в ізоляторі – ред.) повільні тортури, повільне вбивство», – заявив адвокат Казима Аметова Еміль Курбедінов.

За його словами, стан здоров’я Аметова «критичний».

«З кожним судовим засіданням йому все гірше і гірше. Він каже, що постійно задихається, у нього червоні очі, він ледве дихав, коли я його сьогодні побачив, його камера вся в цвілі. Він розповів мені, що йому роблять якісь уколи, але вони зовсім не допомагають», – уточнив Курбедінов.

Адвокати Айдер Азаматов і Еміль Курбедінов
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Адвокат Асана Чапуха Айдер Азаматов закликав російську владу Криму адекватно відреагувати на ситуацію.

«За прикладом мого підзахисного ми можемо побачити, що чим довше вони знаходяться в СІЗО, тим ближче точка неповернення, після якої допомогти їм буде вже не можна. Асан Чапух раніше взагалі не приймав ліки, тепер приймає у великому обсязі. З одного боку, вони його лікують, з іншого – калічать. Закликаю владу Криму реагувати на цю ситуацію, приймати адекватні заходи», – зазначив Азаматов.

Адвокат Едем Семедляєв розповів, що стан здоров’я його підзахисного Бекіра Дегерменджі не покращується.

«У цій справі вже є один померлий – Веджіє Кашка. Всі інші стоять на краю, в тому числі і Дегерменджі. У нього алергія на холод, це сильно погіршує його стан здоров’я, на сьогоднішньому засіданні він навіть не міг говорити і відповідати на питання судді. З нашого боку ми робитимемо все, що від нас залежить – подавати скарги, заяви, клопотання у відповідні органи», – сказав Семедляєв.

Сьогодні, 9 січня, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя переніс засідання в «справі Веджіє Кашка» на 24 січня через відсутність одного з обвинувачених, Асана Чапуха, якого 7 січня госпіталізували через різке погіршення здоров’я.

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23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі.

Їх підозрюють у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, в зв'язку з яким затримали групу активістів, вкрав гроші сім'ї Веджіє Кашка.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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