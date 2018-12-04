В окупованому Криму «суд» продовжив на три місяці арешт фігурантів «справи Веджіє Кашка»

Підконтрольний Росії Київський суд окупованого Сімферополя 4 грудня на три місяці продовжив арешт фігурантів «справи Веджіє Кашка» Асану Чапуху, Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі і Руслану Трубачу.

Про це повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатів Айдера Азаматова і Еміля Курбедінова. Азаматов нагадав, що Асан Чапух зараз знаходиться під домашнім арештом.

Наступне засідання у «справі Веджіє Кашка» пройде 19 грудня.

За словами адвокатів, у Чапуха та Аметова погіршився стан здоров’я.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.