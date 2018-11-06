Фігурантів «справи Веджіє Кашка» затримували екс-бійці «Беркуту» – Полозов

Російський адвокат Микола Полозов розповів, що серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у «справі Веджіє Кашка», було «як мінімум» двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України «Беркут», повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами адвоката, ці дані виявились у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі кримськотатарської громадської діячки Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет Росії в Криму.

«Щонайменше два співробітника Росгвардії, які здійснювали затримання Веджіє Кашка та інших активістів, – колишні співробітники українського спецпідрозділу МВС «Беркут». З їхніх свідчень не зрозуміло, хто з них безпосередньо здійснював затримання. Всі вони в один голос стверджують, що не чинили психологічного і тим більше фізичного тиску на Веджіє Кашка. Називати прізвища цих співробітників я поки що не можу, тому що перебуваю під підпискою про нерозголошення. Крім співробітників Росгвардії під час затримання були присутні співробітники ФСБ і Центру Е», – розповів Полозов.

Раніше Полозов неодноразово повідомляв, що йому відмовляли в доступі до відео ФСБ по «справі Веджіє Кашка».

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.