Російський Слідком у Криму відмовився закривати справу анархіста Каракашева

Представник Євпаторійського відділення Слідкому Алгіз Абушаєв відмовився закрити кримінальну справу проти лівого активіста Євгена Каракашева за підозрою в екстремістських висловлюваннях в соцмережах, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відповідну постанову Абушаєв направив адвокату Олексію Ладіну у відповідь на клопотання про припинення кримінального переслідування Каракашева через відсутність у його діях складу злочину.

На думку російського слідчого, зібрано «достатньо доказів» того, що Каракашев нібито свідомо публікував відео про приморських партизанів, визнане екстремістським на території Росії, а також «мав на меті закликати невизначене коло осіб до негативних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі, пов'язаної із закликами до насильства».

При цьому слідство стверджує, що Каракашев поширив відео у закритому чаті з 35 осіб.

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Співробітники кримського управління Слідкому Росії 1 лютого затримали Каракашева у Євпаторії за підозрою в екстремістських висловлюваннях у соціальних мережах. Пізніше суд заарештував його.

За словами Олексія Ладіна, справа проти Каракашева ґрунтується на листуванні кримчанина у закритій групі VK.

Каракашев вважає помилковими і сфабрикованими звинувачення, висунуті проти нього, і збирається довести це в суді.