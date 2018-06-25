Три справи про «інтернет-екстремізм» у Криму: що відомо

Київ – Щонайменше три кримінальні справи за репости і приватне листування у соцмережах жителів анексованого Росією Криму нараховують правозахисники цього року. За даними «Крим SOS», відносно новою тенденцією переслідувань на окупованому півострові є тиск на жінок-активісток: за два тижні представники організації нарахували три таких затримання.

Організація «Крим SOS» нараховує за період анексії 94 політично вмотивовані, на її думку, кримінальні справи, щодо 40 осіб ухвалено вироки: частина з цих людей за ґратами, частина засуджені умовно або були вимушені виплатити штрафи.

Триває тиск на активістів у Криму, зараз фіксують випадки кримінального переслідування жінок-активісток, що раніше не було таким поширеним, заявляє координатор організації Таміла Ташева.

«На території Криму використовується антиекстремістське та антитерористичне законодавство для того, щоб залякувати незгодних. І в принципі, якщо проаналізувати більшість кримінальних справ, які відкрили на території Криму, більшість із них стосуються тероризму або екстремізму. Тому це – практика, яка почалася ще 2014 року», – зауважує вона.

Деякі випадки, про які йдеться, стосуються саме висловлювань в інтернеті.

Рамазанов

​Ісмаїл Рамазанов із кримського села Новий Світ перебуває під арештом із кінця січня цього року. Йому інкримінують розпалювання ненависті і ворожнечі з використанням інтернету за висловлювання по інтернет-рації Zello, але розгляд справи по суті ще не починався, розповідає його адвокат Олексій Ладін.

Щомісяця термін перебування під вартою Рамазанову продовжують, мотивуючи необхідністю проведення слідчих дій. Але ніяких слідчих дій не проводять

«Щомісяця термін перебування під вартою йому продовжують, мотивуючи це необхідністю проведення слідчих дій. Але ніяких слідчих дій з ним не проводять – взагалі, жодних. Зараз слідство наближається до завершення, нас мають ознайомити із матеріалами справи», – каже він.

За словами адвоката, після затримання Рамазанова сильно побили – аж той не міг стояти у суді. Тілесні ушкодження відповідним чином вдалося зафіксувати і подали скаргу: спочатку її відхилили, потім це намагалися оскаржити, і який статус зараз у цієї скарги, захисту не відомо, зауважує Ладін.

Іншим цікавим, на його думку, моментом, є те, що прізвище головного свідка – системного адміністратора групи, в якій Рамазанов нібито розпалював ворожнечу, збігається із прізвищем, що називали люди, які його били. Так, за словами Рамазанова, звали одного з нападників.

«Той факт, що Ісмаїл має певні художні таланти, нам згодився, і під час допиту у статусі обвинуваченого ми заявили про необхідність проведення очної ставки і долучили фоторобот Максименка (чоловіка, якого, як Рамазанов стверджує, він бачив серед тих, хто його бив – ред.) до допиту із проханням притягнути його до кримінальної відповідальності», – розповів Олексій Ладін.

Каракашев

​Лівого активіста із Євпаторії Євгена Каракашева, тим часом, готуються судити у Ростові-на-Дону. Між іншим, у тому самому суді, де розглядалася справа так званої «групи Сенцова».

Каракашева затримали у Криму 1 лютого – за підозрою у пропаганді тероризму у соцмережах, що передбачає до 7 років позбавлення волі. За словами Олексія Ладіна, ця справа ґрунтується на листуванні Каракашева у закритій групі VK.

Основним свідком у цій справі є колишній соратник Каракашева, який під час очної ставки заявив, що той надсилав йому відео про виготовлення вибухівки, зауважує адвокат.

Головний свідок у справі Каракашева притягався до адміністративної відповідальності за поширення екстремістських матеріалів

«Можливо, це і могло бути так, якби не деякі нюанси. Ця людина, свідок, у листопаді була притягнута правоохоронцями до адміністративної відповідальності за поширення екстремістських матеріалів, відео про «Приморських партизанів» (у 2010 році російські силовики заявили про ліквідацію названого так угруповання, яке нападало на поліцейських – ред. ). Він відбув адміністративний арешт, після чого записав відео і написав скаргу в прокуратуру, що йому загрожує кримінальна відповідальність, він переховується і просить підтримки громадськості. Після цього він зник із поля зору. Подейкували, що він виїхав в Україну (на материкову частину – ред.), але «сплив» як головний свідок обвинувачення у справі Каракашева. Йому вже не інкримінують кримінальну статтю, але він – головний свідок», – розповідає Ладін.

Мамедова

​Із обшуком до жительки Ялти Еліни Мамедової приходили відносно нещодавно – 13 червня. Її не заарештували, але вилучили всю техніку та взяли підписку про невиїзд.

Мамедовій інкримінують розпалювання ворожнечі – за репости у VK, датовані 2014-м та 2015-м роками.

Вона не писала ніяких коментарів, просто робила репости

«За репости без коментарів. Тобто вона не писала ніяких коментарів, просто робила репости», – каже Олексій Ладін.

Як раніше повідомляли Крим.Реалії, відомо, що Еліна Мамедова не є громадською активісткою.

За даними «Медійної ініціативи за права людини», загалом за ґратами на території Росії та анексованого нею Криму перебуває понад 70 громадян України. Водночас, представники ініціативи говорять про щонайменше 21 росіянина, які затримані або засуджені в Україні за підозрою у злочинах проти національної безпеки.