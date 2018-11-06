Ердоган передав список кримських політв’язнів через близьку до Путіна людину – Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів подробиці передачі президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом російській стороні «списку на звільнення» українських політв'язнів.

У коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Мустафа Джемілєв зазначив, що до списку увійшли українські громадяни, заарештовані російськими силовиками у анексованому Криму. За словами Джемілєва, Ердоган передав список через людину, близьку до російського президента Володимира Путіна.

«Мова йде про наших політв’язнів, заарештованих окупаційними властями в Криму. Точно не пам’ятаю, їх або 70 або 63, всі, незалежно від національності... Ми планували запитати у Ердогана, що він зробив з цього приводу. Але він сам, ще до наших питань, на нараді зі стратегічного співробітництва сказав, що передав список. Потім на окремій зустрічі з ним я питав: «Ви як, передали по лінії МЗС»? Він сказав: «Ні, є найближча до Путіна людина ... він зазвичай протягом 24 годин обов’язково все, що ми передаємо, доставляє Путіну», – розповів Джемілєв.

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Він додав, що, за словами Ердогана, турецька сторона поки не отримала відповіді з Росії з приводу переданого списку.

Мустафа Джемілєв зазначив, що Меджліс кримськотатарського народу «веде облік заарештованих» в Криму, в цьому Меджлісу сприяє громадське об’єднання «КримSOS».

У жовтні 2017 засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

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За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії й окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.