Прокуратура АРК заявляє про затримання громадянина України, підозрюваного в сепаратизмі

Прокуратура Автономної Республіки Крим заявляє, що спільно з працівниками Служби безпеки затримала громадянина України, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як повідомляє прес-служба відомства, затриманому, ім’я якого не називають, інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». За повідомленням, він «створював і розміщував в мережі інтернет низку відеосюжетів із закликами про зміну меж території і державного кордону України».

За даними наглядового відомства, за місцем проживання громадянина України провели обшук.

«Під час обшуку виявлено та вилучено предмети і документи, що підтверджують вчинення зазначеною особою інкримінованого кримінального злочину і свідчать про продовження ним своєї злочинної діяльності на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура АРК направить до суду «клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на час проведення досудового розслідування».

У прокуратурі АРК не назвали імені підозрюваного і уточнили проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, що можливо 6 листопада відбудеться суд щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.