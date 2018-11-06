Біля берегів Ялти виявили п'ятиметрову торпеду

На Південному березі Криму в районі Нижньої Ореанди виявили п’ятиметрову торпеду, імовірно, часів Першої світової війни. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі, боєприпас виявив дайвер ялтинської громадської організації «Акватекс» Ігор Зорін.

Дайвер розповів, що торпеда знаходиться на глибині 35 метрів і повернута в бік берега.

«Відстань від берега приблизно метрів 300. Виріб лежить на краю переходу на глибину. П’ятиметрова, з вигляду – часів Першої світової війни», – розповів Зорін.

За його словами, він відразу повідомив про знахідку підконтрольним Росії органам Криму. Як тільки закінчиться штормова погода, на місце прибудуть військові фахівці для обстеження небезпечної знахідки.

На сайтах підконтрольних Москві управлінь ФСБ і МНС у Криму немає інформації про знахідку дайвера.

У Криму і Севастополі нерідко знаходять снаряди, що залишилися в землі з часів Другої світової війни.