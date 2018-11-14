Адвокат назвав «злочином» утримання в СІЗО кримськотатарського активіста Дегерменджі

Кримський адвокат Едем Семедляєв вважає злочином зміст кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі у слідчому ізоляторі. Таку заяву адвокат зробив, коментуючи рішення підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму про продовження арешту фігуранту «справи Веджіє Кашка», повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Семедляев нагадав, що з січня 2018 року і по теперішній час Дегерменджі знаходиться в медсанчастині СІЗО.

«У грудні минулого року він потрапив в реанімаційне відділення. У Бекіра Дегерменджі – хронічна астма. Його стан погіршився в СІЗО. Незважаючи на стан здоров’я підсудного, жоден аргумент з боку захисту не було враховано судом. Запобіжний захід Бекіра Дегерменджі продовжили до 7 грудня 2018 року. Ні наявність у підзахисного довідки форми 3, яка забороняє йому перебувати в місцях позбавлення волі, ні наявність інвалідності, з невідомих захисту мотивів, не є для суду підставою для зміни запобіжного заходу», – заявив адвокат.

Знаходження Бекіра Дегерменджі в СІЗО більше 12 місяців адвокат розцінює як катування.

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У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

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