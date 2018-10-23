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23 Жовтень 2018, Київ 20:29
Новини | Політика

Суд в Криму залишив під арештом фігурантів «справи Веджіє Кашка»

Фігурант «справи Веджіє Кашка» Асан Чапух

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Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив без задоволення апеляційну скаргу адвокатів на продовження запобіжного заходу фігурантам «справи Веджіє Кашка» Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі, Руслану Трубачу і Асану Чапуху, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Асана Чапуха, який знаходиться під домашнім арештом, доставили на засідання суду під конвоєм.

«Суд все залишив в силі, в задоволенні скарги нам відмовили. В принципі все було очікувано. Суд дійшов висновку, що знаходження в місцях позбавлення волі обґрунтоване і законне. Зараз знаходиться на етапі ознайомлення, далі ми очікуємо, що справа буде передана до суду», – розповів адвокат Маммет Мамбетов.

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У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

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