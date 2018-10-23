Суд в Криму залишив під арештом фігурантів «справи Веджіє Кашка»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив без задоволення апеляційну скаргу адвокатів на продовження запобіжного заходу фігурантам «справи Веджіє Кашка» Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі, Руслану Трубачу і Асану Чапуху, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Асана Чапуха, який знаходиться під домашнім арештом, доставили на засідання суду під конвоєм.

«Суд все залишив в силі, в задоволенні скарги нам відмовили. В принципі все було очікувано. Суд дійшов висновку, що знаходження в місцях позбавлення волі обґрунтоване і законне. Зараз знаходиться на етапі ознайомлення, далі ми очікуємо, що справа буде передана до суду», – розповів адвокат Маммет Мамбетов.

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У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.