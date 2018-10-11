Кримськотатарський активіст Чапух скаржиться на здоров’я – адвокат

Обвинувачений у «справі Веджіє Кашка» кримськотатарський активіст Асан Чапух потребує тривалого лікування. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Айдер Азаматов, який відвідав 11 жовтня свого підзахисного.

«Чапух скаржиться на здоров’я. Сказав, що тиск у нього не так скаче, як раніше, але все одно є. Як і раніше турбують руки і ноги. Сказав, що чекають призначення лікарів, щоб йому поставити крапельниці і призначити правильне лікування. Сильно схуд, якщо порівнювати з тим, що було раніше. Зараз це зовсім інша людина. Він дуже емоційно пригнічений, нервова система у нього розхитана», – сказав Азаматов.

За його словами, Чапух робить фізичні вправи, щоб поліпшити стан здоров’я.

«Зараз він робить усілякі вправи, щоб розробити м’язи, суглоби і в цілому розробити всі кінцівки тіла. В умовах лікарні він був в лежачому положенні близько 10 днів. За цей час, з огляду на його вік, багато чого у нього атрофувалося», – додав Азаматов.

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Асану Чапуху 66 років. Міністерство закордонних справ України неодноразово вимагало від Росії звільнити цього кримськотатарського активіста.

10 жовтня Чапуха відпустили із СІЗО Сімферополя під домашній арешт.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із легальною в Україні, але забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».