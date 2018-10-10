У Криму активіста Чапуха відпустили із СІЗО під домашній арешт – журналіст

В анексованому Росією Криму обвинуваченого в «справі Веджіє Кашка» кримськотатарського активіста Асана Чапуха відпустили із СІЗО Сімферополя під домашній арешт, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Захисник пояснив, що Чапуха відправили під домашній арешт «у силу його критичного стану здоров’я і неможливості проводити необхідне лікування в СІЗО».

За словами журналіста, стан здоров’я Чапуха критичний – за оцінкою симптомів незалежних лікарів, він переніс інсульт.

Асану Чапуху 66 років. Міністерство закордонних справ України неодноразово вимагало від Росії звільнити цього кримськотатарського активіста.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із легальною в Україні, але забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».