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16 Жовтень 2018, Київ 12:14
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Голодування в тюрмах. Спогади політв’язнів | Крим.Реалії

Голодування в тюрмах. Спогади політв’язнів | Крим.Реалії
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Олег Сенцов припинив голодування. У листі кримчанин написав - пішов на цей крок, бо в колонії пригрозили годувати його примусово. Володимир Балух теж припинив своє голодування, але тимчасово.У своєму листі з СІЗО Балух обіцяє поновити голодування, коли його етапують до російської колонії. Просить, якщо загине, не ховати його на окупованій території. Попри те, що Сенцов і Балух почали їсти, загроза їхньому життю не минула. Вихід із голодування - це теж небезпечно, іноді смертельно. Як голод – поступово вбиває людину – журналістам Крим.Реалії розповіли лікарі та колишні політв’язні.

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