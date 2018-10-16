Олег Сенцов припинив голодування. У листі кримчанин написав - пішов на цей крок, бо в колонії пригрозили годувати його примусово. Володимир Балух теж припинив своє голодування, але тимчасово.У своєму листі з СІЗО Балух обіцяє поновити голодування, коли його етапують до російської колонії. Просить, якщо загине, не ховати його на окупованій території. Попри те, що Сенцов і Балух почали їсти, загроза їхньому життю не минула. Вихід із голодування - це теж небезпечно, іноді смертельно. Як голод – поступово вбиває людину – журналістам Крим.Реалії розповіли лікарі та колишні політв’язні.