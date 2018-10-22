У фігуранта «справи Веджіє Кашка» погіршився стан здоров’я – адвокат

У кримськотатарського активіста, фігуранта «справи Веджіє Кашка» Кязіма Аметова погіршився стан здоров’я, повідомив адвокат Еміль Курбединов у коментарі «Кримській правозахисній групі» після зустрічі з Аметовим 19 жовтня.

«Я відвідав у слідчому ізоляторі Кязіма Аметова. Здоров'я його погіршується, і дедалі гірше в нього з очима, тиск, проблеми з серцем і шлунком, як він каже», – сказав Курбединов.

23 жовтня у підконтрольному Кремлі Верховному суді Криму призначений розгляд апеляційної скарги на продовження Аметову міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.