У Криму фігурантам «справи Веджіє Кашка» продовжили арешт

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 11 травня продовжив арешт фігурантам «справи Веджіє Кашка» на два місяці, повідомив кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з рішенням суду Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Аметов та Руслан Трубач залишаться в СІЗО до 15 липня.

У зал засідань допустили тільки близьких родичів.

Перед цим суд відхилив апеляцію захисту на попереднє рішення продовжити чоловікам термін арешту.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.