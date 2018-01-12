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13 Січень 2018, Київ 01:04
Новини | Політика

Україна вимагає звільнення Бекіра Дегерменджі – речниця МЗС

Бекір Дегерменджі в залі контрольованого Росією Верховного суду Криму, архівне фото

Україна наполягає на звільненні всіх своїх громадян, незаконно утримуваних Росією в окупованому Криму, зокрема, Бекіра Дегерменджі, стан якого викликає побоювання за його життя. Про це у мережі Twitter написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати крим татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення», – вказала речниця, додавши посилання на новину сайту Крим.Реалії, який є проектом Радіо Свобода.

Адвокат Едем Семедляєв 12 січня назвав стан свого підзахисного Бекіра Дегерменджі, затриманого в «справі Веджіє Кашка», критичним. Захисник твердить, що за станом здоров’я Дегерменджі не може перебувати в СІЗО.

У Бекіра Дегерменджі – хронічна астма, його стан погіршився в СІЗО. У залі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 6 грудня активісту викликали «швидку допомогу». У ніч на 14 грудня Дегерменджі потрапив до реанімації.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що ця жінка померла.

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