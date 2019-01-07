Фігуранта «справи Веджіє Кашка» шпиталізували – адвокат

Фігуранта «справи Веджіє Кашка», кримськотатарського активіста Асана Чапуха шпиталізували до шостої міської лікарні Сімферополя в анексованому Росією Криму, повідомляє адвокат Айдер Азаматов у Facebook.

Захисник розповів, що Чапуху стало зле вночі, його стан – тяжкий.

Азаматов додав, що на 9 січня в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя призначене чергове судове засідання в цій кримінальній справі.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.