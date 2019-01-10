Суд в окупованому Криму розглядає апеляцію на арешт Бекірова

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 10 січня розглядає апеляцію на рішення Київського районного суду Сімферополя про взяття під варту кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Як повідомляє у Facebook громадське об’єднання «Кримська солідарність», засідання має розпочатися о 14:00 за місцевим часом (це 13:00 за Києвом).

Раніше родичі Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що заарештований хворіє на цукровий діабет. У нього ампутували ногу, через що необхідно робити постійні перев’язки.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

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Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» в зв’язку з рішенням суду.

Раніше адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів.