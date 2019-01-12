Отримуємо листи з вимогою вживати радикальних заходів щодо УПЦ (МП) – представник Мінкульту

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України; Сергій Кролевець, колишній генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Климент (Вечеря), голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

У Києво-Печерській лаврі провели інвентаризацію і... не дорахувалися музейних цінностей, які були передані у користування монастирю. Куди вони поділися – поки що незрозуміло. Раніше міністр культури України Євген Нищук заявив, що інвентаризація виявила зникнення кількох цінних ікон.

Віталій Портников: Пане Юраш, що означає сам процес інвентаризації? Чому саме зараз така інвентаризація пройшла?

Суспільство порушувало це питання, випереджаючи чиновників

​Андрій Юраш: Неприродньо було, коли держава, яка щось передавала (більше 800 предметів різних періодів, починаючи з 1988 року), нібито взагалі не цікавиться. Очевидно, що той, хто чимось володіє, здає у чиєсь користування, має рано чи пізно спитати, як використовується, який стан збереження, що відбувається у тій заповідній сфері, яка є у відповідальності держави.

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Друга сторона – такі речі є наслідком загальних суспільних процесів. Суспільство порушувало цю проблему, цікавилося, мабуть, випереджало у багатьох відношеннях чиновників, і навіть цілі державні інституції і служби у тому сенсі, щоб поставити на порядок денний – як і що, у тому числі в контексті отриманні томосу, цього базового процесу, який був визнаний як найбільш впливовий впродовж минулого року. На перетині цих двох речей і виникає потреба поцікавитися, що відбувається. Для цього у Мінкультури є спецпідрозділи, які займаються цим – управління охорони історичної спадщини, відділ музейної справи.

Монастир починав з нуля свою діяльність більше 30 років тому. За цей час мав унікальних меценатів, які туди привозили не тільки ікони, але багато чого іншого

Звісно, що є проблема. Звісно, що питання не вчора виникло. Монастир починав з нуля свою діяльність більше 30 років тому. За цей час мав унікальних меценатів, спонсорів, які туди привозили не тільки ікони, але багато чого іншого.

Але, з іншого боку, є непересічні цінності й ікони, які не виникли вчора, які мають багаторічну історію, які не випадково зберігалися у фондах і в музейних колекціях заповідника. Це абсолютно нормально і природно, що держава починає цікавитися.

Я бачив цей перелік з більше 800 предметів, які є на обліку. Там є дуже детальні описи. Абсолютно логічно, що церква має показати, що опікувалася, щось реставрувала.

Заява Мінкультури була дуже об’єктивною – відзначено, що багато предметів у дуже доброму стані збережено, багато які відреставровані, водночас є речі у занедбаному стані. Це є все детально. Недовіряти заявам міністерства немає жодних підстав.

Мінкультури є одним із головних, як би це не звучало парадоксально, адвокатів УПЦ (МП)

Те, що зараз починає робити держава – це відхід від будь-яких ідеологічних штампів. Багато попередніх десятиріч впливи зокрема і керівництва УПЦ (МП) були такими потужними, що держава не мала реальних важелів контролю за тим, що там відбувалося.

Мінкультури, зокрема наш департамент (департамент у справах релігій та національностей – ред.) є одним із головних, як би це не звучало парадоксально, адвокатів УПЦ (МП).

Ледь не щодня отримуємо десятки листів, а за місяць це величезна кількість, з різних місць України, від тих, хто вимагає вживати радикальних заходів, хто вимагає когось звідкись виселяти. Ми є гарантами, докладаємо усіх зусиль, щоб ніхто не мав жодних підстав звинуватити державу чи конкретно Мінкультури у дискримінаційних діях.

Реальна ситуація в УПЦ (МП) не відповідає очікуванням людей. Звідси оці переходи. Кожна релігійна організація в Україні має право змінити підлеглість, зберігши за собою своє майно.

– Міністр культури Євген Нищук говорить про те, що навіть невідомо, коли зникли ці цінності. Пане Кролевець, дійсно це могло бути давно втрачено?

Сергій Кролевець: Для початку треба з’ясувати, про які цінності йдеться. Якщо це музейні предмети, за які відповідає держава, які є на музейному, тобто на державному, обліку, то вони знаходяться у фондосховищах заповідника. За це відповідає музей заповідника і працівники відділу фондів.

На території лаври є незаконна забудова, яка завдає непоправної шкоди об’єкту всесвітньої культурної спадщини

Перевіряли за межами фондосховища, тобто те, що передавалося Києво-Печерській лаврі як монастирю. Але що передавалося, починаючи з 1987–1988 років, передавалося шляхом зняття з державного, тобто музейного обліку. І воно відсутнє сьогодні в державі Україна. Це був період відновлення діяльності Києво-Печерської лаври. І перші акти передачі були викликані тим, що не було церковного начиння для здійснення богослужінь. Треба дочекатися кінцевого акту звіряння, щоб порівняти.

На території лаври є незаконна забудова, яка завдає непоправної шкоди об’єкту всесвітньої культурної спадщини. Зникли п’ять пам’яток архітектури – це зафіксували на території Нижньої лаври, і побудовано, принаймні, не менше 16 нових корпусів загальною площею 20 тисяч квадратних метрів давно слід побачити Мінкультури на цій території!

Міжвідомча комісія, робоча група товариства охорони пам’яток історії, культури зафіксувала порушення. Відповідний лист направлений до Мінкультури. Правда, відповіді досі немає. Факти руйнування пам’яток зафіксовані у тому числі зі зверненнями до прокуратури України. Справа тільки за держструктурами, щоб застосувати владу.

– Владико, скажіть, будь ласка, я так розумію, що ці цінності знаходяться саме на церковному обліку, на обліку Києво-Печерської лаври, а не на державному. То що ж відбувається?

Немає жодного документа про те, що у Мінкультури є претензії до Києво-Печерської лаври

​Климент (Вечеря): Я не використовував би в офіційній термінології як доконаний факт тезу, що якісь цінності зникли. Немає жодного документа про те, що у Мінкультури є претензії до Києво-Печерської лаври. По-друге, я дивуюся, що хтось щось не дорахувався в Києво-Печерській лаврі у той час, як можна легко порівняти, що було з Києво-Печерською лаврою, коли її передавали від держави монастирю, і що сьогодні становить собою, скільки там цінностей. По-третє, і музей Києво-Печерської лаври, і Мінкультури шукають те, що сьогодні не знають, мабуть, що шукають.

У Києво-Печерській лаврі не просто нічого не зникло, а примножилося у кілька разів

Комісія приходила до Києво-Печерської лаври, і до Почаївської лаври. У списках, які вони мали, все те є. Значаться такі речі, як, наприклад, ікона Божої Матері. А яка ця ікона, чи вона велика за розміром, чи маленька, якого кольору, що на ній зображено? Представники Мінкультури сказати не можуть. Тому ідентифікувати такі речі абсолютно неможливо.

У Києво-Печерській лаврі не просто нічого не зникло, а примножилося у кілька разів. І цінності, і духовні в першу чергу цінності є джерелом паломництва тисяч і тисяч вірян. Не будемо зараз спростовувати або виправдовуватися стосовно якихось заяв Мінкультури, які абсолютно не підтверджені. Це, вибачте, якісь плітки.

Мінкультури всі роки незалежності прискіпливо ставиться всі до того, що робиться в Києво-Печерській лаврі

У Києво-Печерській лаврі будувати що-завгодно ніхто не має ніякого права. І заява представника Мінкультури виглядає просто, як дискримінація релігійної організації, дискримінація людей за релігійною ознакою. Мінкультури всі роки незалежності прискіпливо ставиться до того, що робиться в Києво-Печерській лаврі. Є ЮНЕСКО, яке має безпосередній обов’язок наглядати за збереженням Києво-Печерської лаври. ЮНЕСКО не висловило жодних заперечень стосовно якихось критичних явищ на території Києво-Печерської лаври. Усі ці заяви є популістськими і абсолютно нічим не обґрунтованими. Просто є боротьба за владу, за посади в музеї, хтось хоче відновитися на посадах.

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