У Києво-Печерській лаврі частково зробили інвентаризацію, зникли кілька цінних ікон – Нищук

Інвентаризація в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон, повідомив міністр культури України Євген Нищук в ефірі телеканалу «Прямий».

«Повну інвентаризацію вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон в Києво-Печерській лаврі. Так, ми робили ці звірки. З іншого боку, не треба казати, що вже щось там вивезено. Ці втрати могли бути дуже в попередні часи, ще до 2003 року. Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Уся документація направляється в правоохоронні органи», – заявив Нищук.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

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