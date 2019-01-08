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08 Січень 2019, Київ 23:42
Новини | Події

У Києво-Печерській лаврі частково зробили інвентаризацію, зникли кілька цінних ікон – Нищук

Києво-Печерська лавра

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Інвентаризація в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон, повідомив міністр культури України Євген Нищук в ефірі телеканалу «Прямий».

«Повну інвентаризацію вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон в Києво-Печерській лаврі. Так, ми робили ці звірки. З іншого боку, не треба казати, що вже щось там вивезено. Ці втрати могли бути дуже в попередні часи, ще до 2003 року. Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Уся документація направляється в правоохоронні органи», – заявив Нищук.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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