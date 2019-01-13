Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Січень 2019, Київ 16:28
Відео

Перша громада на Житомирщині намагалися перейти у ПЦУ – виник конфлікт (відео)

Перша громада на Житомирщині намагалися перейти у ПЦУ – виник конфлікт (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У неділю, 13 січня 2019 року, прихильники ПЦУ заблокували вхід до церкви священникам УПЦ (МП) у селі Ворсів, Малинського району, Житомирської області. Такі дії вони пояснюють тим, що раніше громада села на загальних зборах вирішила, що переходитиме до Православної церкви України (ПЦУ). Втім священники запевняють, що люди, які прийшли, – не є релігійною громадою і не мають права висловлювати таку думку. Між двома сторонами відбулася суперечка, втім, згодом, віряни УПЦ (МП) провели служіння перед храмом. Прихильники ПЦУ пояснюють, що у них є всі юридичні права для того, аби перейти до української церкви. Однак нині вони побоюються, що церковники можуть викрасти із храму коштовності й майно громади, тому й не пускають їх.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG