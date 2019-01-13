У неділю, 13 січня 2019 року, прихильники ПЦУ заблокували вхід до церкви священникам УПЦ (МП) у селі Ворсів, Малинського району, Житомирської області. Такі дії вони пояснюють тим, що раніше громада села на загальних зборах вирішила, що переходитиме до Православної церкви України (ПЦУ). Втім священники запевняють, що люди, які прийшли, – не є релігійною громадою і не мають права висловлювати таку думку. Між двома сторонами відбулася суперечка, втім, згодом, віряни УПЦ (МП) провели служіння перед храмом. Прихильники ПЦУ пояснюють, що у них є всі юридичні права для того, аби перейти до української церкви. Однак нині вони побоюються, що церковники можуть викрасти із храму коштовності й майно громади, тому й не пускають їх.