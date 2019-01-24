Кримські єпархії УПЦ (МП) продовжують співпрацю з російським окупаційним режимом

Нарешті сталося: Православна церква України (ПЦУ) здобула автокефалію. У попередньому матеріалі ми розглянули, чим і як кримські єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП)) зустріли Об’єднавчий собор українських церков 15 грудня минулого року. Нині ж хотілося б простежити, з чим зазначені осередки церкви, яка називає себе «істинно українською», увійшли у новий 2019 рік і як вони зустріли утворення в Україні по-справжньому єдиної канонічної православної церкви.

6 січня в мережі з'явився текст різдвяного послання кримського «митрополита» Лазаря з наступними тезами: «Разом із усією повнотою Святої Матері-Церкви (слід розуміти, мається на увазі Російська православна церква (РПЦ) – ред.) ми відсвяткували знаменну подію – 1030-ліття Хрещення Русі. Прийняття православної віри стало для нашого народу (якого саме? – ред.) початком нової ери його буття. Світло Христової істини, що просяяло колись на наших (яких саме? – ред.) благословенних землях, і дотепер просвітлює наші серця й настановляє на шлях добрих справ. 2018 року ми молитовно згадували 100-ліття від дня ув'язнення і мучеництва святих Царствених страстотерпців (мається на увазі знищена більшовиками російська царська родина Романових –​ ред.), зарахування якої до числа святих, безсумнівно, є подією величезного духовного значення в житті Православної Церкви і нашої Богом рятованої Вітчизни (яка «вітчизна мається на увазі та до чого тут Україна й українська церква? –​ ред.). На честь цієї події в Лівадії було здійснено закладку храму-пам'ятника, який стане ще однією лептою у справі прославлення цих дивних угодників Божих на Богом рятованій Кримській землі, а також матиме неоціненне значення для всіх жителів нашого краю. З вірою і надією будемо дивитися в майбутнє, сподіваючись на те, що добрі справи віри, здійснені нами за минулий рік, стануть міцними підвалинами, на яких у подальші роки утвердиться наша Свята Церква і відродиться Богом рятована Вітчизна».

При цьому цілковито незрозуміло, яку саме «вітчизну» автор вважає своєю і що таке з нею трапилося, що її треба «відроджувати». Та й із підвалинами, на яких доведеться «стверджувати святу церкву», ймовірно, теж не все гладко.

7 січня, у день Різдва за юліанським календарем, Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП) спільно з «радою міністрів республіки Крим» за активної підтримки «голови громадської організації «Русское единство» Олени Аксенової (дружини окупаційного «голови Криму» Сергія Аксенова) провела святкове відкриття «архієрейської ялинки»: на площі перед «державним» академічним музичним театром, який носив до окупації найменування «Український», за благословенням «митрополита» Лазаря благочинний II Сімферопольського церковного округу о. Іван Шимон відправив святковий молебень і привітав усіх присутніх зі святом Різдва. Під час проведення ялинки присутніх дітей привітали «заступник голови ради міністрів республіки Крим» Алла Пашкунова та згадана Олена Аксенова.

У різдвяні дні «військові» священики Севастопольського благочиння УПЦ (МП) звично «окормили» окупаційний контингент

У різдвяні дні «військові» священики Севастопольського благочиння УПЦ (МП) звично «окормили» окупаційний контингент. Так, помічник командира з праці з вірними військовослужбовцями на аеродромі Бельбек о. Сергій Агатов провів із особовим складом тематичні лекції на тему «Різдво Христове», а у військовому храмі пророка Іллі – святкові богослужіння за участі «вірних військовослужбовців, цивільного персоналу та жителів гарнізону».

Напередодні Різдва о. Сергій Вовк провів бесіду з особовим складом мішаного авіаційного загону ЧФ РФ у Качі, розповівши про «реальні випадки Божої допомоги в сучасній армії». У храмі 31-ї дивізії ППО «преподобних Олександра Пересвєта й Андрія Ослябі, Радонізьких чудотворців» відправили святкову літургію, на якій були присутні командир дивізії генерал-майор М. Верепаха, заступник із ВПР полковник О. Тихоновський, офіцери та особовий склад пункту управління і 12 ЗРП, а також родичі окупаційних військовослужбовців. Також напередодні Різдва службовці гвардійської бригади морської піхоти ЧФ РФ узяли участь у богослужінні у військовому храмі «святого благовірного» Олександра Невського, після чого о. Сергій Поливцев у рамках єдиного дня духовно-просвітницької праці провів бесіду на тему свята Різдва Христового для понад 50 службовців десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти ЧФ РФ.

В усіх храмах окупованого Криму під час різдвяних богослужінь священики «бажали православним людям в Україні дійти миру та згоди і зберегти істинну віру»

Слід зазначити, що майже в усіх храмах окупованого Криму під час різдвяних богослужінь священики «бажали православним людям в Україні дійти миру та згоди і зберегти істинну віру» (ту, що йде в комплекті з «царем и отечеством»), а також зачитували послання «архіпастирям, пастирям, ченцям і всім вірянам РПЦ» Московського патріарха Кирила – від «канонічної єдності» з яким служителі УПЦ (МП) на материковій Україні зараз, так би мовити, відхрещуються, часом навіть відмовляючись від його поминання за літургією як «великого отца и господина нашего» задля уникнення конфліктів із парафіянами. 7 січня у Покровському соборі Джанкоя «архієпископ Джанкойський і Роздольненський» Аліпій після літургії (під час якої читалася «сугуба» молитва за мир в Україні та «единство Святого Православия»), крім послання патріарха Кирила, також зачитав вірянам послання «митрополита Київського і всієї України» Онуфрія (не побоявшись «крамольних» слів «Нехай Син Божий благословить увесь наш український народ і землю») та власне (доступу до тексту останнього на сайті Джанкойської та Роздольненської єпархії нема).

Раніше, 6 січня, «архієпископ» Аліпій під час літургії в Покровському соборі також молився «за мир в Україні й за єдність Православної Церкви», після чого підніс до сану диякона Сергія Прокопенка, випускника московського Православного інституту святого Івана Богослова (ось і «незалежна українська церква з центром у Києві», яка «не має нічого спільного з Москвою»).

8 січня відбувся різдвяний «утренник» для вихованців «військово-патріотичного центру «Сиваш», участь в якому взяли також вихованці недільної школи Покровського собору та Джанкойської школи-інтернату, що слухають курс «Основи православної культури Криму».

Також цього дня в селищі Красна Поляна (Чорноморський район) провели тренування місцевого відділення російської «казачої» реєстрової організації «Юні армійці», яку очолює Герой Росії Володимир Недобежкін (учасник каральних операцій у Чечні та Дагестані у 1-й половині 1990-х років, наразі – керівник ПОП «Альфа»); цей рух, створений за ініціативою Міністерства оборони РФ та за підтримки президента РФ, покликаний об'єднати всі організації та органи, що займаються допризовною підготовкою громадян держави-агресора та мешканців окупованих нею територій. Тренування розпочалося молебнем, який відправив протоієрей Петро Бобков (настоятель храму святителя Кирила, єпископа Турівського в селі Медведєве Чорноморського району; є «духовним наставником» місцевого «казачєства»); після молебню юні кримчани виконали марш-кидок на 20 кілометрів у повному обмундируванні. Тренування було присвячене підготуванню до нового етапу, що відбудеться в Пермі під патронатом міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Духівництво єпархії висловило несхвалення щодо «безпрецедентного втручання патріарха Варфоломія, що презентує Константинополь, у внутрішні церковні справи та легалізації розколу, здійснені в Україні»

10 січня в актовій залі Таврійської духовної семінарії відбулися загальні збори Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП), під час яких (цілком очікувано) ухвалили ініціативу «митрополита» Лазаря підтримати московського патріарха Кирила та «митрополита Київського і всієї України» Онуфрія у «справі збереження чинного статусу УПЦ [МП]» та підтвердити свою вірність її голові «митрополиту» Онуфрію. Також духівництво єпархії одностайно вирішило висловити несхвалення щодо «безпрецедентного втручання патріарха Варфоломія, що презентує Константинополь, у внутрішні церковні справи та легалізації розколу, здійснені в Україні».

При цьому слід зазначити, що духівництво Джанкойської єпархії висловило вірність УПЦ (МП)​ та підтримку «митрополиту» Онуфрію ще раніше – 28 грудня минулого року.

Під час річних зборів Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) 10 січня розглядалися й інші, не менш цікаві питання: зокрема, звернули особливу увагу на своєчасне й неухильне виконання розпоряджень правлячого архієрея щодо заходів, які єпархія проводить спільно з «урядом республіки Крим», «міністерством освіти, науки та молоді республіки Крим» і «міською адміністрацією» Сімферополя. Також обговорювався ухвалений Держдумою РФ 23 жовтня 2018 року законопроект «Про внесення зміни до статті 3 Федерального закону «Про спеціальну оцінку умов праці», який звільняє працівників релігійних організацій від деяких вимог трудового законодавства, що не враховують специфіки цих організацій.

Того ж дня, 10 січня, настоятель алупкинського храму Архістратига Михаїла протоієрей Валерій Бояринцев став одним із почесних гостей урочистого мітингу з нагоди початку зимового періоду навчання військовослужбовцями окупаційної військової частини №6919 Федеральної служби військ національної гвардії РФ, дислокованої на території смт Гаспра (Ялтинський регіон). У контексті своїх «мудрих побажань і батьківських настанов» «святий отець» проголосив напутнє слово, в якому «торкнувся питань патріотизму й віри в Бога та нагадав сьогоднішнім захисникам про необхідність шанувати пам'ять пращурів», після чого благословив усіх присутніх на «щире й самовіддане служіння Росії».

Завершити б хотілося промовистим коментарем віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва: «Томос виявився зброєю. В Криму окупанти привели системи ППО в повну бойову готовність, коли українська делегація ще летіла по нього до Стамбула». Ті самі системи, які освятили служителі УПЦ (МП), благословивши їхніх операторів «на защиту нашего Богоспасаемого Отечества».

Максим Немирич – кримчанин

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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