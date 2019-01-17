Парламент України ухвалив рішення про регулювання зміни релігійної підлеглості

У четвер, 17 січня 2019 року, на ранковому пленарному засіданні народні депутати підтримали Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», а саме поправку до 8 статті цього закону.

За таке рішення проголосувало 229 парламентарів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів.

Завданням законопроекту є унормування процедури зміни приналежності релігійних громад діючим в Україні і за її межами релігійним центрам (управлінням).

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15 грудня 2018 року в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православну церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив йому томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

З того часу низка релігійних громад оголосила про перехід до ПЦУ. За даними самої Православної церкви, до неї перейшли понад 80 парафій по всій Україні.

За даними ж УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічує 12 092 парафій в Україні.

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