Профільний комітет Ради затвердив зміни в законопроекті про перехід релігійних громад – Подоляк

Комітет з питань культури і духовності затвердив нову редакцію законопроекту 4128 – цю інформацію в коментарі Радіо Свобода підтвердила перший заступник голови комітету, народний депутат від фракції «Самопоміч» Ірина Подоляк.

Раніше інформацію про затвердження нового документу оприлюднив проект Cerkvarium.

Як пояснює Подоляк, нова версія більш детальна, ніж та, що наразі оприлюднена на сайті Верховної Ради.

«Зокрема, рішення про зміну підлеглості ухвалюється не менше ніж двома третинами від кількості членів релігійної громади. Це важливо, бо я вже чую, багато людей коментують і кажуть: ціле село вирішило і зібрало підписи. В селі можуть проживати різні люди, можуть проживати люди, які взагалі до церкви не ходять, але є мешканцями цього села. В законі йдеться про релігійну громаду, про тих людей, які є практикуючими християнами, релігійними, ходять до церкви і є повноправними членами не просто сільської громади, а релігійної громади», – пояснює вона.

Оприлюднена наразі редакція законопроекту передбачає зміну підлеглості релігійної громади за згоди простої більшості, тобто більше від половини голосів.

За словами парламентаря, рішення про зміну підлеглості та відповідних змін у статуті мають засвідчити підписи громади. Це рішення не впливає на зміст права власності громади. Однак, уточнює Подоляк, якщо частина релігійної громади незгодна з переходом, вона може утворити окрему громаду і укласти договір про порядок користування храмом.

«Релігійна громада вирішила змінити свою підлеглість. Але, наприклад, у селі чи місті є частина людей, які з цим не погоджуються, хочуть залишитися в тій релігійній підлеглості, в якій вони є, наприклад, у Московському патріархаті. Вони мають це право? Мають. Тоді вони утворюють нову релігійну організацію і можуть укласти угоду на користування культовим майном з тією громадою, яка змінила свою приналежність. Тому що майно не державі належить, майно належить громаді», – каже депутат.

Також новий документ містить низку технічних деталей, наприклад, щодо переліку документів, необхідних для реєстрації чи перереєстрації – як пояснює Подоляк, це уточнення було зроблено на прохання самих релігійних організацій.

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«І ще один важливий момент, який тут з’явився, що стосується власності: якщо громада почала процедуру переходу, зміни підлеглості, то з майном, яке належить цій громаді, забороняється вчиняти будь-які дії, тобто не можна його в заставу віддати, продати, не можна його міняти, іпотеку встановити. До закінчення процесу переходу. А все решта – умовно кажучи, так, як і було», – стверджує вона.

Законопроект внесений до порядку денного 17 січня, але народний депутат поки не знає, чи він буде винесений на голосування саме в цей день.

Вона уточнює, що метою документу є уніфікувати процедуру зміни підлеглості для всіх релігійних громад (не тільки православних) та унеможливити втручання у справи церкви.

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«Зараз так само дуже багато інформації про те, що залучаються голови районних адміністрацій, голови обласних рад, влаштовують якісь мітинги, їздять по парафіях і розказують, що мають робити люди, що має робити священник. Ну це неправильно. Цим законом ми даємо власне цей інструмент для тих людей, для яких релігія є їхньою щоденною практикою», – підсумовує вона.

15 грудня 2018 року в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православну церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив йому томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

З того часу низка релігійних громад оголосила про перехід до ПЦУ. За даними самої Православної церкви, до неї перейшли понад 80 парафій по всій Україні.

За даними ж УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічує 12 092 парафій в Україні.

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