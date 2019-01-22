Порошенко обіцяє найближчим часом підписати закон про переходи релігійних громад

Президент України Петро Порошенко збирається найближчим часом підписати закон, який регулює перехід релігійних громад до Православної церкви України. Про це він заявив під час вшанування Дня соборності України та століття проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР у Києві.

«Створення Православної Церкви України ще раз продемонструвало силу єдності. Ми хочемо і робимо так, щоб вибір вірян і далі відбувався в мирі і спокої. Днями я підпишу закон, який гарантуватиме винятково мирні та добровільні переходи парафій», – підкреслив президент.

17 січня народні депутати підтримали Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», а саме поправку до 8 статті цього закону. Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів.

За даними ж УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічує 12 092 парафій в Україні.