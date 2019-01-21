Парафія під Одесою перейшла до Православної церкви України. Як це було

На Одещині до Православної церкви України (ПЦУ) перейшла перша парафія – на підготовку документів витратили майже два тижні. Священика селища Пужайкове вмовляли перейти з Московського патріархату разом із громадою, але той не підтримав рішення більшості прихожан. Одним із ініціаторів переходу став батько військовополоненого моряка.

​

Перша на Одещині – релігійна громада селища Пужайкове Балтського району перейшла до Православної церкви України. Одним із головних ініціаторів став батько військовополоненого моряка, колишній голова районної ради Віктор Сорока. Каже, що останні п’ять років, із самого початку війни, не переступав поріг церкви. Проте змінити підпорядкування єпархії до отримання томосу не намагався – каже: дав обіцянку попередньому священику, протоієрею Мирону Созанському, не «розхитувати» настрої в громаді, допоки Україна не отримає автокефалію. «Саме отець Мирон привів мене до Бога», – каже сьогодні Сорока, який зберігав дуже близькі взаємини із священиком.

І протоієрей Мирон, і його дружина приїхали до села Пужайкове із Львівської області близько тридцяти років тому. Сорока каже, що священик вболівав за ідею власної церкви для України, чекав на неї, але не дожив. Мирон Созанський пішов з життя у лютому 2016 року. Замість нього священиком в селищі Пужайковому та настоятелем храму святого великомученика Димитрія Солунського став протоієрей Владислав Тарасов. Активу громади спочатку вдалось вмовити його перейти разом із людьми з Московського патріархату, але пізніше отець Владислав відмовився, каже Сорока.

​«Ми почали процедуру переходу 7 січня, на наступний день після того, як Україна отримала томос. У нас зібрано понад 300 підписів, якщо люди, які будуть проти, отримають 200 підписів, ми зберемо ще тисячу. Щоб ні в кого не виникло запитань. Ми вели переговори із отцем Владиславом, щоб він був разом із громадою. Ми знаємо, що на нього тиснули з Московського патріархату, після чого він змінив своє рішення і не пішов із громадою. Ми сподіваємось, що він передумає», – говорить Сорока. Священик живе в Саврані – районному центрі в 20 кілометрах від села, і місцеві закликали його переїжджати до них. Для священика вже підготували дім, куди він мав в’їхати разом із родиною після переходу до Православної церкви України.

Від коментарів сам протоієрей Владислав утримався. Радіо Свобода намагалося зв’язатися із протоієреєм через родичів, але священик нам не відповів. Прихожани говорять, що після переходу парафії до національної церкви отця Владислава перевели служити в інше село, а зараз він перебуває на лікарняному. Отримати коментар щодо переводу від Алексія, митрополита Балтського та Ананьївського Української православної церкви (Московського патріархату) Радіо Свобода також не вдалося.

Першу службу за канонами Православної церкви України в храмі селища Пужайкове провели 19 січня, на Водохреще. Для цього за запрошенням громади і з благословення єпископа Одеського і Балтського Павла Православної церкви України до селища приїхав секретар Одесько-Балтської єпархії протоієрей Теодор Оробець.

«Це була перша служба священика Православної церкви України в цій єпархії, оскільки на минулому тижні було вирішено громадою перейти до Православної церкви України, залишивши Українську православну церкву (Московського патріархату). Що змінилося в духовному плані? Сьогодні молитва лунала українською мовою, сьогодні ми молилися за наших вояків, за полонених, за поранених і скалічених. За тих, хто сьогодні стоїть на передовій, за тих, хто поклав життя за волю, свободу і соборність України», – наголосив Оробець.

Після святкової служби він також освятив воду, яку принесли прихожани, і освятив могилу протоієрея Мирона Созанського – та розташована на території церкви. Сама церква також переходить до Православної церкви України, оскільки є власністю самої громади. За словами Сороки, одразу після звернення прихожан до єпископа Павла частину майна з церкви повиносили, але прихожани цьому не перешкоджали.

Всього в Україні з Московського патріархату до Православної церкви України перейшло понад 70 парафій, каже священик, але в Одеській області громада селища Пужайкове стала першою. Непублічно про це говорять багато де на Одещині, стверджує Оробець, але зазвичай громади побоюються втратити храм чи інше майно церкви.

Всього в Одеській області діє 137 парафій Православної церкви України, каже священик, 10 з яких раніше були парафіями Українського автокефальної церкви України, решта – Київського патріархату. А ось у Московського патріархату парафій на Одещині десь вп’ятеро більше, близько півтисячі.

Втім, деякі прихожани храму в Пужайковому говорять: їхнє село завжди все робило першим. «Першими колгосп розформовували, коли можна було, першими кооперативи робили, тепер першими в українську церкву перейдемо», – заявив Радіо Свобода депутат Балтської районної ради Валерій Муль.

Увечері 19 січня священик Теодор Оробець освятив доми в селі, а наступного дня, в неділю, знову провів службу в храмі. Деякі прихожани сподівалися, що до нього приєднається і отець Владислав, але цього не сталося.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

Порошенко запропонував РПЦ, щоб вона показала свій томос про автокефалію

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю