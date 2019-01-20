Перша громада УПЦ (МП) на Одещині перейшла до ПЦУ

Громада святого Димитрія Солунського села Пужайкове Балтського району на Одещині оголосила про перехід із Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України. Про це Радіо Свобода повідомив прес-секретар Одесько-Балтської єпархії отець Теодор Оробець.

За його словами, за таке рішення проголосували понад 300 людей.

«Громада виявила бажання, щоб у селі була створена українська православна церква. Склали відповідний протокол, поставили підписи, оформлений документ передали до Одеської обласної державної адміністрації. На Водохреща й сьогодні відслужив у сільському храмі як священик Православної церкви України», – розповів він.

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Також отець Теодор Оробець зазначив, що на Одещині це перший випадок, коли громада розпочала й довела до кінця справу про перехід до ПЦУ.

За даними УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічувала 12 092 парафій в Україні.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.