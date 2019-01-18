49 депутатів звернулися до Конституційного суду щодо поправки про релігійні громади

Подання за підписом 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції ухваленої 17 січня поправки до закону «Про свободу совісті та релігійні організації», повідомляє Конституційний суд України на своєму сайті.

За інформацією суду, уповноваженими особами у цьому поданні зазначені троє представників фракції «Опозиційний блок»: Олександра Долженкова, Василя Німченка та Вадима Новинського.

Підписанти вважають, що закон ухвалили із порушенням процедури, зокрема, на їхню думку, голосування відбувалося частково картками відстутніх на засіданні депутатів.

Раніше цього дня стало відомо про розгляд і відхилення Верховною Радою чотирьох запропонованих «Опозиційним блоком» проектів постанов, які мали на меті скасувати голосування за поправку, що дає можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи)», ухвалений парламентом 17 січня.

Тепер документ передадуть на підпис президентові України.

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Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.

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