Рада відмовилася скасувати голосування за закон про релігійні громади

Верховна Рада України не підтримала проекти постанов, які мали на меті скасувати голосування за законопроект, що дає можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

На засіданні 18 січня чотири відповідні проекти постанов, запропоновані, зокрема, представниками «Опозиційного блоку», не набрали необхідної кількості голосів: їх підтримали кілька десятків депутатів за необхідних 226. Необхідність скасувати закон автори постанов аргументували тим, що він був ухвалений із порушенням регламенту Верховної Ради.

Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи)», ухвалений парламентом 17 січня.

Тепер документ передадуть на підпис президентові України.

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Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.

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