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17 Січень 2019, Київ 15:43
Події

LIVE | Громади тікають з УПЦ (МП)

Триває процес переходу релігійних громад до новоствореної Православної церкви України. За даними самої ПЦУ, до неї перейшли понад 80 парафій по всій Україні. Сьогодні ж Верховна Рада ухвалила законодавчі правки, які регулюють перехід релігійної громади з однієї церкви в іншу. За даними ж УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічує 12 092 парафій в Україні.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Дмитро Горєвой, релігієзнавець; Микола Данилевич, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП). Ведучий: Віталій Портников.

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