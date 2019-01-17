LIVE | Громади тікають з УПЦ (МП)

Триває процес переходу релігійних громад до новоствореної Православної церкви України. За даними самої ПЦУ, до неї перейшли понад 80 парафій по всій Україні. Сьогодні ж Верховна Рада ухвалила законодавчі правки, які регулюють перехід релігійної громади з однієї церкви в іншу. За даними ж УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічує 12 092 парафій в Україні.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Дмитро Горєвой, релігієзнавець; Микола Данилевич, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП). Ведучий: Віталій Портников.