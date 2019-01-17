УПЦ (МП) відреагувала на ухвалену сьогодні поправку про релігійні громади

Українська православна церква (Московського патріархату) оприлюднила заяву, у якій назвала «рейдерським» ухвалений сьогодні закон про зміну підлеглості релігійних громад.

На думку голови юридичного відділу УПЦ (МП) протоієрея Олександра Бахова, згадана ініціатива спрямована на «догоджання і наповнення однієї релігійної спільноти».

Він, зокрема, зазначив, що «під приводом, полегшенням зміни підлеглості та нібито покращенням процедури реєстрації статутів релігійних громад, народні депутати намагаються запровадити масову перереєстрацію статутів усіх релігійних організацій в Україні протягом року. п.2 ІІ. Прикінцевих положень законопроекту №4128-д».

У четвер, 17 січня 2019 року, на ранковому пленарному засіданні народні депутати підтримали Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», а саме поправку до 8 статті цього закону.

За таке рішення проголосувало 229 парламентарів.

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Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів.

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