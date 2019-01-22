100-річчя Злуки: активісти з’єднали береги Дніпра – відео

Вояки із прапорами і зброєю та в одностроях Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки вирушили з обох берегів Дніпра та зійшлися на середині мосту Патона у Києві. А слідом за ними – понад дві тисячі активістів з українською символікою. Так відзначили у Києві день Соборності – 100-річчя Злуки УНР та ЗУНР. Радіо Свобода розшукало серед учасників тих, хто вибудовував перший Ланцюг Єдності у 1990 році від Києва до Львова, а також людей, які відродили цю традицію 12 років тому – на мості посеред Дніпра.