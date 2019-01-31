Православна церква України офіційно зареєстрована

Київська митрополія Православної церкви України офіційно зареєстрована. Як йдеться в Єдиному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нова церква зареєстрована як релігійна організація під назвою «Київська митрополія Української православної церкви» з юридичною адресою – Трьохсвятительська, 6 (Михайлівський Золотоверхий монастир).

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), який упродовж років був речником УПЦ КП, додав, що релігійна організація була зареєстрована 30 січня.

Керівником вказаний предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

29 січня предстоятель Православної церкви України Епіфаній казав, що найближчим часом буде зареєстрований керівний орган церкви – Київська метрополія, що прискорить процес приєднання релігійних громад до нової помісної церкви.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Процедуру переходу визначає ухвалений парламентом закон, який набув чинності 31 січня.

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