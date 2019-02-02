РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна – Епіфаній

Він переконаний, що «коли всі православні українці об’єднаються в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні». Він намагається викорінювати бажання представників старшого покоління робити молодим людям зауваження щодо зовнішнього вигляду. Він не вірить в силу прокльонів, і каже, що в церквах можна ставити стільці і лавки. Він – предстоятель Православної церкви України – митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про все це і більше в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.