Закон про переходи релігійних громад набув чинності

Поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу, набувають чинності 31 січня.

Напередодні документ був опублікований в офіційному виданні «Голос України».

Президент України Петро Порошенко підписав поправку до закону «Про свободу совісті та релігійні організації», що регламентує зміну підлеглості релігійних громад, 28 січня.

17 січня закон ухвалив парламент України.

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Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Згаданий вище закон прописує, як це можна зробити.

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