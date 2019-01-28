Порошенко підписав закон про переходи релігійних громад

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалену парламентом 17 січня поправку до закону «Про свободу совісті та релігійні організації», що регламентує зміну підлеглості релігійних громад. Про це 28 січня повідомляє сайт глави держави.

Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

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Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.

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